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Normandiya Çıkarmasının 75. yılında özel anma töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

İkinci Dünya Savaşı’nın en önemli hadiselerinden biri olan ve tarihin seyrini değiştiren Normandiya Çıkarmasının 75.

İkinci Dünya Savaşı’nın en önemli hadiselerinden biri olan ve tarihin seyrini değiştiren Normandiya Çıkarmasının 75. yıldönümü sebebiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılımı ile anma töreni gerçekleşti.
Nazilerin yenilmesinde önemli rolü olan Normandiya Çıkarmasının 75. yıldönümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılımı ile anma töreni düzenlendi. İkinci Dünya Savaşı sırasında, 6 Haziran 1944 günü İngiliz, Amerikan ve Kanadalı askerlerin Fransa’yı Nazilerin elinden kurtarmak için yaptığı Normandiya Çıkarması 75. yılında özel bir törenle anıldı. Fransa’nın kuzeyinde, Manş Denizi sahilinde bulunan Ver-Sur-Mer kentinde düzenlenen törene İngiltere Başbakanı Theresa May de katılım gösterdi.
Nazilere karşı yapılan çıkarmanın yaşandığı bölgede İngiliz anıtı dikileceğini açıklayan Macron, bu anıt ile savaş sırasında İngiliz birliklerinde hayatını kaybeden 22 bin 400 kadın ve erkeğe ithaf edilecek anıt kararının May ile geçtiğimiz yıl alındığını açıkladı.
İnşa edilecek anıtın ilk taşını birlikte koyan Macron ve May’in görüşmesinden sonra, Macron’un ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği Colleville-Sur-Mer kentindeki Amerikan mezarlığına gideceği öğrenildi.
Öte yandan 6 Haziran 1944’te çıkarmaya katılan ve paraşütle atlayan, bugün 97 yaşında olan ABD’li bir gazi Çarşamba günü 2. Dünya Savaş’ında yaptığı gibi paraşütle atlama gerçekleştirmişti.

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