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Normandiya Çıkarması’nın 75’inci Yıl Dönümü

05.06.2019 16:48 | Son Güncelleme

Avrupa’yı Nazi işgalinden kurtarmak için yapılan ve İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren Normandiya Çıkarması’nın 75’inci yıl dönümünde dünya liderleri Fransa’daki Normandiya kıyılarına giden askerlerin çıkış noktası olan İngiltere’nin Portsmouth kentinde yapılan anma törenine katıldı

Normandiya Çıkarması’nın 75’inci Yıl Dönümü

Avrupa’yı Nazi işgalinden kurtarmak için yapılan ve İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren Normandiya Çıkarması’nın 75’inci yıl dönümünde dünya liderleri Fransa’daki Normandiya kıyılarına giden askerlerin çıkış noktası olan İngiltere’nin Portsmouth kentinde yapılan anma törenine katıldı.

İngiltere Kraliçesi’nin ev sahipliğindeki törene Başkan Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve diğer 10 ülkenin liderleri katıldı.

Başkan Trump törende Amerika’nın eski başkanlarından Franklin Roosevelt’in 6 Haziran 1944’te radyodan okuduğu bir duayı okudu. Roosevelt bu duayı Amerikalı ve müttefik askerler Manş Denizi’ni geçerek Normandiya’ya gittikleri sırada okumuştu.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Trump’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’le kısa bir görüşme yapacağını açıkladı. İngiltere seyahatinin son gününde olan Trump eşi Melania’yla birlikte daha sonra İrlanda’ya giderek Başbakan Leo Varadkar’la bir araya gelecek. Trump burada Başbakan Varadkar’ın Doonbeg köyündeki golf sahasındaki evinde kalacak.

İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Normandiya çıkarmasının zamanı gizli tutuluyordu. Roosevelt, radyoda bir gün önce yapılan çıkarmadan söz etmemiş yalnızca duayı okumuştu.

Duada şu sözler geçiyor: ‘‘Büyük Tanrım, ulusumuzun gururu oğullarımız bugün cumhuriyetimizi, dinimizi ve medeniyetimizi korumak, insanlığı çektiği acılardan kurtarmak için kutsal bir göreve gönderildi.’’

Etkinlikte ayrıca savaş muhariplerinin tanıklıkları okundu ve hem nostaljik hem de modern uçaklar gösteri yaptı.

Almanlar’ın şifreli istihbaratla yanlış kıyıda bekledikleri 130 bin Amerikan askeri, ‘D-Day/D Günü’ olarak adlandırılan 6 Haziran 1944’te Fransa’nın Normandiya kıyılarından girerek ülkedeki Nazi işgalini durdurmayı başarmıştı.

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