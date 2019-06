Normandiya Çıkarması’nın 75’inci Yıldönümü Anıldı

Macron konuşmasının bir bölümünde İngilizce olarak çıkarmaya katılan Amerikan askerlerine seslenerek, "We know what we owe to you veterans. On behalf of my nation, I just want to say thank you/Size ne borçlu oluğumuzu biliyoruz sevgili muharip askerler: Özgürlüğümüzü… Ulusum adına hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Trump’ın AB ve NATO’ya yönelik sert sözlerine değinmeden, "Özgür halkların ittifakının önemini unutmamalıyız. Buradaki fedakarlığın ardından NATO ve AB geldi. Bu kurumların gelişini unutmamalıyız. Normandiya’da, yeniden bu birlik ruhunu yakalamalıyız. Yeniden özgürlük ve demokrasi değerlerinin etrafında toplanmalıyız" mesajını verdi.

Trump’tan Macron’a sıcak hareketler

Macron’un Amerika’ya teşekkür eden konuşmasını Başkan Trump ayakta alkışladıktan sonra, bizzat yanına giderek kutladı. Uzun süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen iki liderin uzun süre el sıkışarak, sarılıp, elleriyle birbirinin omuzuna vurması dikkat çekti.

Macron, bu tokalaşmanın ardından Normandiya çıkarmasına bizzat katılan 5 eski Amerikan askerine Fransa’nın en büyük onur nişanı olan Legion d’Honneur taktı. Trump’da bu tören sırasında Macron’un yanında yer aldı. Ödül töreni katılımcılardan büyük alkış aldı. Trump ile Macron, 5 askerin önünde yeniden birbirlerinin omuzundan tutarak sarıldı.