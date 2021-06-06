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Normandiya Çıkarmasının 77. Yılı

06.06.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Avrupa’yı Nazi işgalinden kurtaran D-Day olarak da bilinen Normandiya çıkarmasının 77. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Normandiya Çıkarmasının 77. Yılı

Batı Avrupa’yı Nazi işgalinden kurtaran D-Day olarak da bilinen Normandiya çıkarmasının 77. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Salgın nedeniyle birçok etkinlik iptal edilse de resmi törenler sayılı katılımla yine de gerçekleşiyor.

Bundan tam 77 yıl önce 7 bin bot tarafından taşınan 150 bin Müttefik askeri Fransa’nın kuzeyinde Normandiya bölgesindeki kumsala çıkmıştı.

Müttefik askerlerinin 6 Haziran 1944 yılındaki bu çıkarması Fransa’nın ve batı Avrupa’nın Nazi işgalinden kurtulmasını sağlamıştı.

Geçen yılda törenler salgın kısıtlamaları çerçevesinde gerçekleşmişti.

Bu nedenle Amerika, İngiltere, Kanada ve diğer Müttefik ülkelerinden gaziler, hayatını kaybetmiş askerlerin aileleri Fransa’ya gidememişti.

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