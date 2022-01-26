Normandiya Dörtlüsü'nden Ukrayna Kararı

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın devlet ve hükümet başkanlarının danışmanları ve dışişleri bakanlıklarının temsilcileri Paris'te bir araya geldi. Ukrayna sınırında tansiyonun düşürülmesi amacıyla Normandiya Dörtlüsü formatında yapılan toplantıda, Minsk anlaşmasının canlandırılması ve bu anlaşmada kararlaştırılan ateşkesi sürdürme taahhütleri" yinelendi.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, katılımcı ülkelerin "mevcut anlaşmazlıkların hafifletilmesinde kararlı oldukları" ve 2 hafta sonra Berlin'de yeniden toplanacakları belirtildi.

Elysee Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Dimitri Kozak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin diplomatik temsilcisi Andriy Yermak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un özel temsilcisi Jens Plötner ve ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi baş danışmanı Emmanuel Bonne katıldı.

Toplantı, beklenen sürenin de ötesinde 8 buçuk saat sürdü. Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Normandiya Dörtlüsü’nün "Minsk anlaşmalarının Normandiya formatının çalışmasının temeli olduğunu ve gelecekteki çalışmalarda mevcut anlaşmazlıkları hafifletmeye kararlı olduklarını bir kez daha teyit ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar, Minsk anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin diğer konulardaki farklılıklara bakılmaksızın, ateşkese koşulsuz saygı gösterilmesini ve 22 Temmuz 2020 tarihli ateşkesi güçlendirme tedbirlerine tam olarak uyulmasını destekliyorlar. Üçlü Temas Grubu ve çalışma gruplarının Minsk anlaşmalarının uygulanmasında hızlı ilerleme için faaliyetlerini yoğunlaştırmasının önemini tartıştılar. İki hafta sonra Berlin'de tekrar buluşmaya karar verdiler" ifadeleri yer aldı.

