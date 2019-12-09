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Normandiya Dörtlüsü’nün yeni zirvesi Paris’te başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 21:34 | Son Güncelleme

Fransa, Almanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında Paris’te düzenlenen zirve, akşam saatlerinde başladı.Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel’i, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i resmi törenle karşıladı.“Hepsi çıkınca konuşuruz”Toplantı masasında Putin ile Zelenskiy, Merkel ile de Makron karşı karşıya oturdu.

Normandiya Dörtlüsü’nün yeni zirvesi Paris’te başladı

Fransa, Almanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında Paris’te düzenlenen zirve, akşam saatlerinde başladı.
Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel’i, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i resmi törenle karşıladı.
“Hepsi çıkınca konuşuruz”
Toplantı masasında Putin ile Zelenskiy, Merkel ile de Makron karşı karşıya oturdu. Toplantının başlamasına dakikalar kala masa başında geçen ilginç bir diyalog basın mensuplarının gözünden kaçmadı. Putin, Zelenskiy’e bakarak, “Hepsi çıksın konuşuruz” ifadelerini kullandı.
Dörtlü görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Ukrayna krizini ve Kırım konusunu ele alan bu formattaki son görüşmeler iki defa 2014’te, iki defa 2015’te ve son olarak 19 Ekim 2016’da Berlin’de gerçekleşmişti. Ancak bu görüşmelerin hiç birine Zelenskiy, devlet başkanı olmadığı için katılamamıştı. Paris’teki bu zirve, Zelenskiy ile Putin’in ilk resmi teması olma özelliğini taşıyor.

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