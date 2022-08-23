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Nöroendokrin kanserlerde akıllı radyasyon tedavileri uygulanabilir mi?

23.08.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nöroendokrin kanserler, vücudun nöroendokrin hücrelerini içeren herhangi bir sistem veya organından kaynaklanabilmektedir. En yaygın olarak “gastrointestinal sistem” olarak tanımladığımız; mide, ince ve kalın bağırsak ve pankreas dokusunda kaynaklanırlar.

Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Türkmen, nöroendokrin kanserler ve akıllı radyasyon tedavileri hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Metastatik nöroendokrin tümörlerin tedavisinde teranostik yaklaşımlar, nükleer tıptaki hedefe yönelik tedaviler yaygın kullanım alanında olmuştur. Özellikle son yıllarda yapılan klinik çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlara dayanarak, metastatik nöroendokrin tümörlerin tanısında somatostatin reseptör hedefli tedavileri daha yaygın olarak kullanmaktayız.


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Anahtar Kelimeler:
kanser nöroendokrin tümör
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