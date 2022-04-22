Nöroloji Akademisi yayımladı! Çocukların ağzına bile sürmeyin

Çocuk gelişimin en önemli adımı beslenmeden geçiyor. Paket ürünler, trans yağlar, çok tuzlu ve şekerli yiyecekler her yaştan insanın yemesi için sakıncalı bulunurken, çocukların ise kesinlikle yememesi gerekmektedir.

Akşam’da yayınlanan Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırma beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte yağlı ve şekerli besinlerden uzak kalmanızı gerektiren araştırma ve sonuçları...

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Zararlı içerik: Trans yağlar

Trans yağ kanımızda bulunan "HDL" adı verilen iyi kolesterolü düşürürken, "LDL" adı verilen kötü kolesterolün artmasına neden olur. Bu durum kalp krizi riskini artırır.

TAVUK NUGGET

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

Gıda boyasının özellikler çocuklarda öğrenme yetilerine olumsuz etkisi olduğu ve hafızayı etkilediği ortaya koyulmuştur. Aşırı kullanılan gıda boyalarının DNA'nın yapısını bozduğu, dolayısıyla genetik bozulmalara yol açtığı ortaya çıkmıştır.

İŞLENMİŞ ET

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışma sonucunda, 105 mg (litre başına) nitrat içeren sudan içen bireylerin 8 mg nitrat içeren sudan içenlere nazaran, görsel ve işitsel uyaranlara yanıt olarak ortaya çıkan şartlı motor reflekslerinde yavaşlama gözlemlenmiştir.



