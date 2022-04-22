HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Nöroloji Akademisi yayımladı! Çocukların ağzına bile sürmeyin

Nöroloji Akademisi yayımladı! Çocukların ağzına bile sürmeyin

22.04.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların yakından takip edilen sağlıklı beslenme araştırmaları hız kesmeden sürüyor. Nöroloji Akademisi yayımladığı araştırma sonuçlarıyla çocukların beyin hücrelerini öldüren yiyecekleri açıkladı. Çocuk beslenmesinde özellikle trans yağlar ve şekerli yiyeceklerden uzak durulması konusunda uyarılar yapıldı.

Nöroloji Akademisi yayımladı! Çocukların ağzına bile sürmeyin

Çocuk gelişimin en önemli adımı beslenmeden geçiyor. Paket ürünler, trans yağlar, çok tuzlu ve şekerli yiyecekler her yaştan insanın yemesi için sakıncalı bulunurken, çocukların ise kesinlikle yememesi gerekmektedir.

Akşam’da yayınlanan Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırma beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte yağlı ve şekerli besinlerden uzak kalmanızı gerektiren araştırma ve sonuçları...

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Zararlı içerik: Trans yağlar

Trans yağ kanımızda bulunan "HDL" adı verilen iyi kolesterolü düşürürken, "LDL" adı verilen kötü kolesterolün artmasına neden olur. Bu durum kalp krizi riskini artırır.

iStock-1305383948

TAVUK NUGGET

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

Gıda boyasının özellikler çocuklarda öğrenme yetilerine olumsuz etkisi olduğu ve hafızayı etkilediği ortaya koyulmuştur. Aşırı kullanılan gıda boyalarının DNA'nın yapısını bozduğu, dolayısıyla genetik bozulmalara yol açtığı ortaya çıkmıştır.

iStock-857782522

İŞLENMİŞ ET

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışma sonucunda, 105 mg (litre başına) nitrat içeren sudan içen bireylerin 8 mg nitrat içeren sudan içenlere nazaran, görsel ve işitsel uyaranlara yanıt olarak ortaya çıkan şartlı motor reflekslerinde yavaşlama gözlemlenmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faydalarını öğrenince toplamaya başlayacaksınızFaydalarını öğrenince toplamaya başlayacaksınız
Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...
Anayasa Mahkemesi harekete geçti! CHP... Anayasa Mahkemesi harekete geçti! CHP...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Çocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yok

Çocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yok

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Çay tiryakilerine çok kötü haber: Çocuk sahibi olmayı...

Çay tiryakilerine çok kötü haber: Çocuk sahibi olmayı...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.