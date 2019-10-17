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Norveç Adalet Bakanı: Avrupa'da büyük bir kaos yaratacaktır

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ülkelerine yönelik "3.6 milyon mülteciyi göndeririz" açıklaması üzerine konuşan Norveç Adalet Bakanı Jøran Kallmyr, "Avrupa, Erdoğan'ın politikaları sonucunda esir alınmış durumda. Sığınma arayan 3.6 milyon mülteci, Avrupa'nın hazır olmadığı boyutta bir kaos yaratacaktır" dedi.

Norveç Adalet Bakanı: Avrupa'da büyük bir kaos yaratacaktır

Norveç Adalet Bakanı Jøran Kallmyr, ülkede 2015 yılında yaşanan mülteci kriziyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mültecilerle ilgili açıklaması üzerine oluşan 'tehlikenin' benzerlik yaşıdığını söyledi.

Norveç'in sağcı İlerleme Partisi'nde siyaset yapan Kallmyr, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamalarda "Avrupa, Erdoğan'ın politikaları sonucunda esir alınmış durumda. Sığınma arayan 3.6 milyon mülteci, Avrupa'da kıtanın henüz hazır olmadığı boyutta bir kaos yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

'MÜLTECİLER ARKADAŞLARINA FOTOĞRAF GÖNDERİP DAVET ETTİ'

Norveç Göç İdaresi tarafından kurulan ve ülkeye gelen mültecilerin ilk durağı olan 'Yeni Gelenler Merkezi'nde konuşan sağcı siyasetçi, 'göç dalgası tehlikesiyle' ilgili olarak ayrıca şunları söyledi:

"Onların Norveç'e gelmelerine engel olmaya ve otel odaları yerine çadırlarda kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 2015 yılında yaşanan krizde, mültecilerin arkadaşlarına fotoğraf gönderip 'Burası lüks bir yer, sen de gelmelisin' dediklerini gördük. Bu, Norveç konusunda tamamen farklı bir mesaj verilmesine neden oldu."

'HASTALIK TAŞIYANLAR HIZLI BİR ŞEKİLDE UÇAĞA BİNDİRİLMELİ'

Bakan ayrıca, ülkeye gelen mültecilerin tıbbi incelemeden de geçirileceğini söyleyerek "onları incelememiz ve herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıklarını görmemiz gerekiyor. İncelemeyi geçemeyip ülkeye girişleri reddedilenler ise göç merkezinde tutulmak yerine hızlı bir şekilde uçağa bindirilerek geri gönderilmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren batı ülkelerine "İşgal derseniz kapıları açar 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz" ifadeleriyle seslenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa kaos Norveç bakanlık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NE OLDU ÇOK İNSAN SEVERDİNİZ ALIN İNSANLARI NE VAR BUNDA İKİYÜZLÜLER
hahaha
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