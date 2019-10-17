Norveç Adalet Bakanı: Avrupa'da büyük bir kaos yaratacaktır

Norveç Adalet Bakanı Jøran Kallmyr, ülkede 2015 yılında yaşanan mülteci kriziyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mültecilerle ilgili açıklaması üzerine oluşan 'tehlikenin' benzerlik yaşıdığını söyledi.

Norveç'in sağcı İlerleme Partisi'nde siyaset yapan Kallmyr, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamalarda "Avrupa, Erdoğan'ın politikaları sonucunda esir alınmış durumda. Sığınma arayan 3.6 milyon mülteci, Avrupa'da kıtanın henüz hazır olmadığı boyutta bir kaos yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

'MÜLTECİLER ARKADAŞLARINA FOTOĞRAF GÖNDERİP DAVET ETTİ'

Norveç Göç İdaresi tarafından kurulan ve ülkeye gelen mültecilerin ilk durağı olan 'Yeni Gelenler Merkezi'nde konuşan sağcı siyasetçi, 'göç dalgası tehlikesiyle' ilgili olarak ayrıca şunları söyledi:

"Onların Norveç'e gelmelerine engel olmaya ve otel odaları yerine çadırlarda kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 2015 yılında yaşanan krizde, mültecilerin arkadaşlarına fotoğraf gönderip 'Burası lüks bir yer, sen de gelmelisin' dediklerini gördük. Bu, Norveç konusunda tamamen farklı bir mesaj verilmesine neden oldu."