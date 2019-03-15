HABER

Norveç Adalet Bakanı'nın hayat arkadaşı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 02:11 | Son Güncelleme

Norveç Adalet Bakanı Tor Mikkel Wara'nın hayat arkadaşı Laila Bertheussen, kendilerine ait otomobili kundaklayarak asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle cezaevine konuldu

STOCKHOLM (AA) - Norveç Adalet Bakanı Tor Mikkel Wara'nın hayat arkadaşı Laila Bertheussen, ortak kullandıkları otomobili kundaklayarak "suç uydurduğu" gerekçesiyle tutuklandı.

Norveç İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı Benedicte Bjornland, düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Wara'nın hayat arkadaşı Bertheussen'in, kendilerine ait aracı kundaklayıp asılsız ihbarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını belirtti.

Norveç Başbakanı Erna Solberg de hükümet üyelerinin olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını, bunun, Bakan Wara ve ailesi için bir trajedi olduğunu söyledi.

Norveç Maliye ve Ekonomi Bakanı Siv Jensen ise herkesin şokta olduğunu belirterek polisin olayı kısa sürede çözmesini diledi.

Davaya bakan Oslo Bölge Mahkemesi, Bakan Wara'nın evinde arama yapılmasına karar verdi.

Wara'nın, soruşturma bitene kadar izine ayrıldığı belirtildi.

Son altı ay içerisinde ailenin aracı 5 kez kundaklanmış, bir kez evlerinin duvarına gamalı haç çizilmişti.

Saldırılar kamuoyunda büyük tepki çekmiş; aşırı sağcı çevreler, sığınmacıları ve göçmenleri hedef göstermişti.

Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandıAtama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Geçit kapandı! Çok sayıda araç mahsur kaldıGeçit kapandı! Çok sayıda araç mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Laila Bertheussen Norveç Norveç Adalet Bakanı Tor Mikkel Wara'

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde’de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Niğde’de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Tendürek Geçidi'ne tipi engeli: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Geçit kapandı! Çok sayıda araç mahsur kaldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İnsan Hakları Raporu'na tepki

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Gerçek dışı bilgi içeriyor

14 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

14 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.