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Norveç dinleme skandalı nedeniyle ABD Büyükelçisini görüşmeye çağırdı

03.06.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, ABD’nin Oslo Büyükelçisi'yle dinleme skandalını görüştüklerini bildirdi.

Norveç dinleme skandalı nedeniyle ABD Büyükelçisini görüşmeye çağırdı

Bakke-Jensen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Norveç Hükümeti Savunma Dairesi olarak bugün Oslo'daki ABD Büyükelçiliği ile bir toplantı yaptık ve bu toplantıda müttefiklere karşı istihbarat toplamanın kabul edilemez ve gereksiz olduğunu açıkça belirttik." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ VE GEREKSİZ"

Norveç Devlet Televizyonu NRK’de yer alan habere göre, Norveç Başbakanı Erna Solberg’in de aynı konuyla ilgili Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bugün bir görüşme yaptığı ve yakın dost ve müttefiklere karşı casusluk faaliyetlerinin kabul edilemez ve gereksiz olduğunu vurguladığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Danimarka devlet televizyonu DR, 30 Mayıs 2021 tarihli haberinde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA), ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlediğini ortaya çıkarmıştı. (AA)

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