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Norveç Dışişleri Bakanı Soried’in Kosova temasları

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

Resmi ziyaret için Kosova’ya gelen Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Priştine’de ev sahibi Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile bir araya geldi.Kosova Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ve Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ortak basın toplantısı düzenledi.

Norveç Dışişleri Bakanı Soried’in Kosova temasları

Resmi ziyaret için Kosova’ya gelen Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Priştine’de ev sahibi Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile bir araya geldi.
Kosova Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ve Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Pacolli, Kosova’nın Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecinde Norveç’in önemli bir rol oynadığını kaydetti. Pacolli konuşmasında vize muafiyeti konusuna da ağırlık verdi. Bakan Pacolli, Kosova’nın istenen tüm kriterleri yerine getirdiğini ve sürecin ilerlememesinden dolayı büyük hayal kırıklığı duyduklarını kaydetti. Kosova diplomasi şefi, "Vize muafiyeti sürecinde ilerleme kaydedilmemesi artık politik boyutlara ulaştı” ifadesini kullandı.
Bakan Pacolli, Kosova-Sırbistan diyalog sürecine de değinerek, “İlişkilerimiz ancak iki egemen ülke olarak eşit muamele ile düzelebilir. Barış ve serbest dolaşım amacımız doğrultusunda durmaksızın yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Norveç Dışişleri Bakanı ise Kosova’nın Avrupa-Atlantik entegrasyon yolunda, siyasi partilerin daha fazla işbirliği ve koordinasyon içinde olmaları gerektiğini dile getirdi.
Kosova ve Sırbistan diyalog süreci kapsamında ise Norveç diplomasi şefi Sreide, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini desteklediklerini ifade etti.
Kosova ziyaretini gerçekleştiren Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj tarafından da kabul edildi.

Norveç Dışişleri Bakanı Soried’in Kosova temasları

Norveç Dışişleri Bakanı Soried’in Kosova temasları

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