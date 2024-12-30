HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Norveç'e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı

Norveç'e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı

30.12.2024 00:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç'e acil iniş yapan Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait yolcu uçağı pistten çıktı.

Norveç'e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı

Norveç-Hollanda seferini yapan Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait yolcu uçağı, acil iniş için Norveç'in başkenti Oslo'nun yaklaşık 150 kilometre güneyindeki Torp Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak, iniş sırasında pistten çıkarak çimlerin üzerinde durabildi.

41

UÇAKTAN GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİLER

Norveç polisi, uçakta 176 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu ve hepsinin güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildiğini açıkladı. KLM ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

GÜNEY KORE'DE UÇAK PİSTTEN ÇIKIP DUVARA ÇARPMIŞTI

Öte yandan Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpan yolcu uçağında bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralı olarak kurtulmuştu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Norveç uçak havalimanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Refah payını işaret ederek konuştu

Refah payını işaret ederek konuştu

"Yönetimden aldığım net bilgidir!" dedi ve... PSG'nin Galatasaray'a yaptığı dev takas teklifini duyurdu

"Yönetimden aldığım net bilgidir!" dedi ve... PSG'nin Galatasaray'a yaptığı dev takas teklifini duyurdu

İngiltere'den Esma Esed baskısı! Ülkeye giremeyeceğini açıkladı

İngiltere'den Esma Esed baskısı! Ülkeye giremeyeceğini açıkladı

Rusya, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağı düşürmüştü! İki ülke arasında dikkat çeken gelişme... Geçici kalış süreleri kısaldı

Rusya, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağı düşürmüştü! İki ülke arasında dikkat çeken gelişme... Geçici kalış süreleri kısaldı

İstanbul'da soruşturma! Ünlü iş insanı Burak Yakın ifadeye çağrıldı

İstanbul'da soruşturma! Ünlü iş insanı Burak Yakın ifadeye çağrıldı

CHP'den İmralı'daki Öcalan görüşmesiyle ilgili ilk açıklama geldi! Özel, "En önemli kriterimiz" diyerek şehit ailelerine ve gazilere dikkat çekti

CHP'den İmralı'daki Öcalan görüşmesiyle ilgili ilk açıklama geldi! Özel, "En önemli kriterimiz" diyerek şehit ailelerine ve gazilere dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.