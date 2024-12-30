Norveç'e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı

Norveç-Hollanda seferini yapan Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait yolcu uçağı, acil iniş için Norveç'in başkenti Oslo'nun yaklaşık 150 kilometre güneyindeki Torp Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak, iniş sırasında pistten çıkarak çimlerin üzerinde durabildi.

UÇAKTAN GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİLER

Norveç polisi, uçakta 176 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu ve hepsinin güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildiğini açıkladı. KLM ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

GÜNEY KORE'DE UÇAK PİSTTEN ÇIKIP DUVARA ÇARPMIŞTI

Öte yandan Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpan yolcu uçağında bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralı olarak kurtulmuştu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır