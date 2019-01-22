Bu ülkeye iltica eden Türklerin sayısı Suriyelileri geçti

Raporda yer alan bilgilere göre 2018 yılında Norveç'e iltica eden her 10 kişiden 3'ü Türk.

Önceki yıllara ait verilere göre Suriye, Somali ve Eritre vatandaşları son yıllarda en çok iltica eden ülke vatandaşları arasında ilk sıralarda yer alıyordu. Ancak bu durum 2018 yılında değişti. UDI'nin raporuna göre 2018 yılı içinde iltica eden Suriyeli sayısı 465'te kalırken Türklerin sayısı 765 olarak kayıtlara geçti ve listede ilk sıraya yükseldi.

Dünyanın farklı ülkelerinden normal yollar ile vasıflı göçmen alan Norveç, güvenli ve refah seviyesi yüksek olması hasebiyle iltica ve sığınma kapsamında da bir çok insanın başvurduğu ülkelerin başında geliyor.

TÜRK VATANDAŞLARIN BAŞVURULARINDA HIZLI ARTIŞ

Norveç, İsveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri gerek siyasi gerekse insani nedenlerle dünyada en fazla iltica başvurusu alan ülkeler arasında. Norveç yabancılar polisinin (UDI) yıllık raporunda Suriye, Somali ve Eritre gibi en fazla sığınma ve iltica talep eden ülke vatandaşları arasına Türkiye'de eklenmiş oldu.

Türk vatandaşlarından gelen başvurulardaki artış nedeniyle Norveç yabancılar polisi (UDI) Haziran 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, dosya içeriklerinin daha dikkatli ve detaylı incelenmesi için başvuruların değerlendirilmesine belli bir süre ara verileceğini duyurmuştu.