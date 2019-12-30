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  4. Norveç hükümetinden İdlib'de çatışmaların durdurulması açıklaması

Norveç hükümetinden İdlib'de çatışmaların durdurulması açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 23:15 | Son Güncelleme

Hükümetin açıklamasından: - Suriye'deki nüfusun güvenliği konusunda derin endişelerimiz var. Tarafları, sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için çatışmayı durdurmaya çağırıyoruz" - Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman: - ''Nihayet İdlib konusunda Norveç'ten bir ses duyduk''

STOCKHOLM (AA) - Norveç hükümeti, Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

Norveç hükümetinin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıların durdurulması istendi.

İdlib'de son iki haftada şiddetin arttığına dikkatin çekildiği açıklamada, ''Suriye'deki nüfusun güvenliği konusunda derin endişelerimiz var. Tarafları, sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için çatışmayı durdurmaya çağırıyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

- Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Çorman'dan tepki

Norveç hükümetinin açıklamasına, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'dan tepki geldi.

Çorman, Facebook hesabından, Norveç'ten nihayet İdlib konusunda tepki geldiğine işaret ederek, ''Nihayet İdlib konusunda Norveç'ten bir ses duyduk! Norveç basınının İdlib'deki trajediyi maalesef görmezden gelmeyi seçtiğini gözlemliyoruz. Bu tutumu ekim ayında Barış Pınarı operasyonumuza verdikleri aceleci, taraflı, haksız ve yanlış tepkiyle de karşılaştırıyoruz tabii ki.'' ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Norveç saldırı Suriye

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