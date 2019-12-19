Norveç istihbaratı PST, camilere terör saldırısı endişesi taşıyor

STOCKHOLM (AA) - Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST), 2020'de aşırı sağcıların Müslüman ya da Yahudi merkezine saldırma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

PST'den yapılan yazılı açıklamada, Norveç'te aşırı sağcıların terör saldırısı yapma ihtimalinin sürdüğü, gelecek yıl terör saldırılarına karşı güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.

Ülkede aşırı sağcı terörü destekleyen kişilerin arttığına dikkati çekilen açıklamada, Batılı olmayan göçmenler için cami ve diğer toplanma yerlerine terörist saldırı düzenlemenin mümkün olabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muhtemelen bir terör saldırısında cami, sinagog veya Batılı olmayan göçmenlerin bir araya geldiği dernek lokalleri hedefleniyor. Böyle bir terör eyleminin amacı mümkün olduğunca çok kişiyi öldürmek ve zarar vermektir. Sağcı terörist eylemler Norveç makamlarına da yönlendirilebilir. Norveç'in yaşam biçimi ve kültürünü yok ettiği ve göçü kolaylaştırdığı düşünülen politikacılar hedef alınılabilir.''