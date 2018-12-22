HABER

Norveç Kronunu 'Euro' diye verip dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 16:07 | Son Güncelleme

Antalya'da, alışveriş yaptıkları yerlere değeri düşük Norveç Kronunu, 'Euro' diye verip para üstünü almak suretiyle 6 bin 500 lira dolandıran İ.E., U.

Bülent TATOĞULLARI - Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - Antalya'da, alışveriş yaptıkları yerlere değeri düşük Norveç Kronunu, 'Euro' diye verip para üstünü almak suretiyle 6 bin 500 lira dolandıran İ.E., U. B. ve N.C., polis ekiplerince yakalandı. Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki bir zincir marketin şubelerinde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra değeri daha düşük olan Norveç Kronunu 'Euro' yerine verip para üstü alan İ.E., U. B. ve N.C. bu yolla yaklaşık 6 bin 500 lira dolandırdı. Bir süre sonra durumu fark eden market çalışanlarını ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirlediği İ.E., U.B. ve N.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden İ.E'nin 29 suç kaydı olduğu, dolandırıcılıktan aranma kaydı olduğu kaydetti. Şüpheliler, işlemlerin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Sürücü fren yerine gaza bastı, otomobil duvarda asılı kaldıSürücü fren yerine gaza bastı, otomobil duvarda asılı kaldı
Merve Özbey, Bursa'da hayranlarını coşturduMerve Özbey, Bursa'da hayranlarını coşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Konya'da korkunç olay! Eski koca dehşeti

Eski koca dehşeti! Ölü bulundular

Cinsel istismarla suçlanan 'sahte şeyh'in cezası belli oldu

5 erkeğe cinsel istismarda bulunmuştu! 'Sahte şeyh' için karar verildi

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.