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Norveç Kronu'nu 'Euro' diye verip dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 16:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, alışveriş yaptıkları yerlere değeri düşük Norveç Kronu'nu, Euro diye verip, para üstünü alarak 6 bin 500 lira dolandıran 3 şüpheli, yakalandı.

Norveç Kronu'nu 'Euro' diye verip dolandırdılar

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, alışveriş yaptıkları yerlere değeri düşük Norveç Kronu'nu, Euro diye verip, para üstünü alarak 6 bin 500 lira dolandıran 3 şüpheli, yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra değeri daha düşük olan Norveç Kronu'nu 'Euro' olarakverip, para üstü alan İ.E., U.B. ve N.C., bu yolla yaklaşık 6 bin 500 lira dolandırdı. Bir süre sonra durumu fark eden market çalışanlarının ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirlediği İ.E., U.B. ve N.C.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden İ.E.'nin 29 suç kaydı olduğu, dolandırıcılıktan arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler, işlemlerin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Norveç Kronu'nu 'Euro' diye verip dolandırdılarNorveç Kronu'nu 'Euro' diye verip dolandırdılar

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