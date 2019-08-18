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Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 01:31 | Son Güncelleme

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya’nın kızı Prenses Maertha Louise, siyahi nişanlısı Shaman Durek Bodrum’a hayran kaldı.Üç yıl önce eşinden boşanan Prenses Maertha Louise, evlilik hazırlığı içinde olduğu Shaman Durek, Dr.Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç, yemek davetine katıldı.

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya’nın kızı Prenses Maertha Louise, siyahi nişanlısı Shaman Durek Bodrum’a hayran kaldı.
Üç yıl önce eşinden boşanan Prenses Maertha Louise, evlilik hazırlığı içinde olduğu Shaman Durek, Dr.Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç, yemek davetine katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ında katıldığı gecede Prenses Maertha Louise çiçek taktim eden Aras Bodrum mandalina lokum ve mandalinadan üretilen tüm ürenler prensese hediye etti. Sepetin içerisinde taktim edilen ürünleri prenses ise teker teker inceledi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini görünce çok sevindi
Prenses Maertha Louise ve sevgilisi Shaman Durek’e Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi hediye edildi. Durek resmi görünce karşısında saygıyla eğilip resmi eline alarak Atatürk’ü tanıdığını çok güçlü, saygın bir lider olduğunu kendisinin de bir Atatürk hayranı olduğunu söyledi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras böyle önemli misafirleri ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek “Bodrum tarihi ve kültürüyle doğal güzellikleriyle çok önemli bir coğrafyadır. Türkiye’nin en değerli hazinesi diyebilecek kadar önemli bir yerdir Bodrum. Bodrum’u Tüm dünya tanıyor. Biz Bodrum’u daha da güzelleştire biliriz. Dünya’nın en önemli ülkelerinden Norveç’in prensesi de Bodrum’u tercih ediyor tatil için. Bunun gibi birçok ünlü isim Bodrum’da, bu bizim için çok önemli. Türkiye’nin turizmi Bodrum’un kapısından geçiyor. Prenses ile birlikte güzel bir akşam geçireceğiz ve Bodrum’un tüm güzelliklerini teker teker kendisine anlatacağız. Buda bize Avrupa’nın kapısını açabilecek diyebilirim” dedi.
Daveti gerçekleştiren Benan Saraç ise dünyaca ünlü Shaman Durek’i ağırladıklarını ifade ederek “Norveç prensesi Maertha Louise ve dünyaca ünlü danışman Shaman Durek’i ağırlıyoruz. Bodrum’a tatil için geldiler. Bodrum’u çok sevdileri Shaman Durek zaten bir Bodrum hayranıdır ve prenses Maertha Louise Bodrum’u göstermek istedi. Türkiye’yi, Bodrum’u tercih ettikleri için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
Prenses Maertha Louise ve sevgilisi Shaman Durek’e Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yanı sıra davete Durek’in kız kardeşi Angelina Verrett Byrne, yiyeni Alexandria Alava ve arkadaşları Naada Guerra katıldı.

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı

Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı
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