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Norveç Rus diplomatı sınır dışı ediyor

19.08.2020 22:49 | Son Güncelleme

Norveç, Rusya’ya bilgi sağladığından şüphelenilen bir Norveç vatandaşını gözaltına almasının ardından olayla ilişkili olduğundan şüphelenilen bir Rus diplomat hakkında sınır dışı kararı aldı.

Norveç, ülkede görevli bir Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Oslo’nun kararı, Norveç'e "hassas bilgiler" ilettiğinden şüphelenilen bir Norveç vatandaşının Moskova'da gözaltına alınmasından sonra geldi. Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST), söz konusu Norveç vatandaşının"bir yabancı ülkeye bilgi sağladığından şüphelenildiğini" açıklamış, daha sonra da bu ülkenin Rusya olduğu teyit edilmişti.

Casusluk suçlaması yöneltilen kişinin risk yönetimi ve kalite güvencesi firması DNV GL’nin petrol ve doğal gaz biriminde 3 boyutlu baskı ve materyal teknolojisi konusunda uzman olarak çalıştığı belirtildi.

"Diplomat statüsüyle bağdaşmayacak eylemlerde bulundu"

Casusluk olayıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir Rus diplomatın ise sınır dışı edileceği açıklandı. Karara ilişkin açıklama yapan Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Siri Svendsen, "Rus Elçiliği’nin bir çalışanının diplomat olarak istenmediği ve Norveç’i terk etmesi yönündeki talebimizi Rus Büyükelçisi’ne bildirdik" diye konuştu. Svendsen, söz konusu kişinin diplomat statüsüyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunduğunu söyledi.

Elçiliğin ekonomi biriminde çalışan diplomatın dokunulmazlığı nedeniyle gözaltına alınmadığı, ancak bu haftanın sonuna kadar ülkeden ayrılması için süre verildiği belirtildi.

Rus Büyükelçiliği ise Norveç’in bu adımına tepki göstererek, 50 yaşındaki diplomatın dokunulmazlığının ihlal edildiğini ve nedensiz olarak gözaltına alındığını öne sürdü. Diplomatın üstünün arandığı ve elçilikle irtibata geçmesine izin verilmediği iddia edildi.

Reuters, AFP, AP / SÖ, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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