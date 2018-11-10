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Norveç, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 02:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Yemen savaşını gerekçe göstererek, Suudi Arabistan'a silah ve askeri malzeme ihracatını durdurduklarını açıkladı

STOCKHOLM (AA) - Norveç, Yemen'de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan'a silah ve askeri malzeme ihracatını durdurdu.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan hakkındaki son gelişmelere dikkati çeken Soreide, "Yemen'deki savaşın geldiği son durumu da göz önüne alarak, Suudi Arabistan'a bütün savunma sanayi ile ilgili silah ve mühimmat ihracatı için yeni lisans vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Norveç'in Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurmasının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgisinin olup olmadığının sorulması üzerine Soreide, bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

Almanya geçen ay, Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamıştı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Kaşıkçı olayına rağmen Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayacaklarını ifade etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veriyor.

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Ine Eriksen Soreide silah satışı Suudi Arabistan Yemen

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