Norveç Suudilere askeri malzeme ihracatını dondurdu

İskandinav ülkesi Norveç, Suudi Arabistan ile ilgili yaşanan son gelişmelerden dolayı Riyad'a savunma sanayi ile ilgili malzemelerin satışının yapılmayacağını duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, yazılı bir açıklama yaparak "Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda savunma sanayi ürünleri ve askeri amaçla kullanılabilecek unsurların Suudi Arabistan'a ihracatına olanak tanıyan yeni lisans verilmeyecek" ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca kararın "Suudi Arabistan ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili yapılan genel bir değerlendirme ve Yemen'de devam eden öngörülemeyen durum" sonrasında alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusunda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim günü öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili doğrudan bir atıf bulunmazken, Bakanlık adına konuşan bir sözcü konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Savunma sanayi ürünleri ile hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilecek unsurların sıkı bir kontrol mekanizmasından geçtikten sonra ihraç edildiği belirtilen açıklamada, bu ürünlerin sivilleri baskılama ya da uluslararası insani hukuk kurallarının ve insan haklarının ihlali durumunda satışının durdurulabileceğine dikkat çekildi.