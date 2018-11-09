HABER

Norveç Suudilere askeri malzeme ihracatını dondurdu

09.11.2018 23:49 | Son Güncelleme

Oslo yönetimi, Yemen'de devam eden iç savaş ile Suudi Arabistan'ın içindeki ve bölgedeki gelişmelerden dolayı Riyad'a askeri malzeme satışına onay verilmeyeceğini açıkladı.

İskandinav ülkesi Norveç, Suudi Arabistan ile ilgili yaşanan son gelişmelerden dolayı Riyad'a savunma sanayi ile ilgili malzemelerin satışının yapılmayacağını duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, yazılı bir açıklama yaparak "Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda savunma sanayi ürünleri ve askeri amaçla kullanılabilecek unsurların Suudi Arabistan'a ihracatına olanak tanıyan yeni lisans verilmeyecek" ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca kararın "Suudi Arabistan ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili yapılan genel bir değerlendirme ve Yemen'de devam eden öngörülemeyen durum" sonrasında alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusunda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim günü öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili doğrudan bir atıf bulunmazken, Bakanlık adına konuşan bir sözcü konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Savunma sanayi ürünleri ile hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilecek unsurların sıkı bir kontrol mekanizmasından geçtikten sonra ihraç edildiği belirtilen açıklamada, bu ürünlerin sivilleri baskılama ya da uluslararası insani hukuk kurallarının ve insan haklarının ihlali durumunda satışının durdurulabileceğine dikkat çekildi.

2017'de 4,86 milyon dolarlık satış

Norveç'te yayın yapan NTB haber ajansına göre Oslo yönetimi 2017 yılında Suudi Arabistan'a 4,86 milyon dolarlık savunma sanayi ürünü ihracatı gerçekleştirdi.

Ancak Bakanlık, bu ürünler arasında hiçbir zaman silah ya da mühimmat bulunmadığını ve bugüne kadar satılmış ürünlerin de Yemen'de kullanılıp kullanılmadığına dair bir bulgularının olmadığını kaydetti.

Almanya da durdurmuştu

Kaşıkçı cinayetini işlemesi ve gazetecinin öldürülmesiyle ilgili Riyad'ın yaptığı açıklamaları tatminkâr bulmadığını açıklayan Almanya ise Ekim ayı sonlarında Suudi Arabistan'a yeni silah satışı yapılmayacağını ilan etmişti.

Alman hükümeti ayrıca Perşembe günü Riyad'ın daha önceden vermiş olduğu sahil güvenlik botu siparişlerini askıya aldığını açıklamış ve tersanedeki üretimi durdurmuştu.

Yemen'de üç yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşta İran destekli Husilere karşı merkezi yönetime destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Mart 2015'te çatışmalara doğrudan müdahil olmuştu.

DW,rtr,AFP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Banu Güven: Amerikalı meslektaşlara öğütlerBanu Güven: Amerikalı meslektaşlara öğütler
Amerikalılar Birinci Dünya Savaşı'na Sahne olan Toprakları Ziyaret EdiyorAmerikalılar Birinci Dünya Savaşı'na Sahne olan Toprakları Ziyaret Ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi

Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Ormanda bu halde bulundu! Şoke eden anlar

Ormanda bu halde bulundu! Şoke eden anlar

Dünya liderleri pazar günü Paris'te toplanacak

Dünya liderleri pazar günü Paris'te toplanacak

Trump çok tartışılan kararı onayladı

Trump çok tartışılan kararı onayladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.