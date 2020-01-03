Norveç tarihinin en sıcak kış günü: 19 derece ile mevsim normallerinin 25 derece üzerinde

BBC Hava Durumu Bölümü'nden Peter McAward, Sunndalsora'da kayıt altına alınan tüm Ocaklarda ölçülen en yüksek sıcaklığın 17,4 derece olduğunu aktarıyor.

"İnsanlar normalde Ocak'ın ilk günlerinde kayak yapıyor olurdu. Bugün öyle bir gün olmadı."

Ülkede çok sayıda kişi sıcak havanın keyfini çıkarsa da bir yandan da iklim değişikliğinin boyutlarına dair endişe duyuyor.

Bu, Norveç'te kayıtların tutulmaya başlamasından beri kaydedilen en sıcak Ocak günü oldu.

McAward, bunun yalnızca Norveç için değil tüm İskandinavya için, hatta sadece Ocak ayı için değil tüm İskandinavya'daki kış ayları (Aralık, Ocak ve Şubat) için bir rekor olduğunu da ekliyor.

İskandinavya'nın Aralık ayında da mevsim normallerinin üzerinde günler yaşadığını belirten McAward, Sunndalsora köyündeki sıcaklığın etrafındaki coğrafyayla da ilişkili olduğunu söylüyor:

"Rekorun arkasındaki esas neden fön rüzgarıydı."

Fön rüzgarları dağların alt taraflarında oluşan sıcak rüzgar dalgalarına deniyor.

Sunndalsora Norveç'in Aralık (18,3 derece) ve Şubat (18,9 derece) sıcaklık rekorlarını da elinde bulunduruyor.