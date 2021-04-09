Norveç'te akıl almaz olay: Cesedini 9 yıl sonra bulundu!

Uzmanlar özellikle günümüz toplumunda görülen yalnızlaşma ve teknoloji ilerlemelere rağmen insani ilişkilerde görülen uzaklaşma ve iletişimsizlik sorununun boyutlarının ne derece büyüdüğü konusunda uyarılar yapmaya devam ederken gelen haber bu tespitlerin doğruluğunu kanıtlar nitelikte.

Norveç polisi tarafından yapılan açıklamada başkent Oslo’daki bir aparman dairesindeki bir erkek cesedi bulunduğunu bildirildi. 60 yaşlarındaki ismi açıklanmayan adamın 9 yıldır ölü olduğu belirlendi.

İşin acı tarafı adı açıklanmayan bu adam daha önce birden fazla kez evlenmişti ve birden fazla çocuğu da vardı. Yani tamamen kimsesiz bir insan değildi. Ancak yine de 9 yıl boyunca kimse adamın öldüğünü fark etmedi.

Komşularına göre adam içine kapanık ve pek kimseyle görüşmeyen birisiydi. Komşular verdikleri ifadede adamı uzun süre göremediklerinde taşındığını ya da bir bakımevine yerleştiğini sandıklarını söylediler. Talihsiz adamın cesedi apartmanda tadilat yapmak için gelen görevlinin polise kapıyı açtırmak için başvurmasıyla bulundu.