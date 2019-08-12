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Norveç'te camide saldırganı durduran 65 yaşındaki Muhammed Refik'e övgü: 'Kahramanımız çok hızlı davrandı'

12.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

Cumartesi günü Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Al-Noor Camii'ne düzenlenen silahlı saldırıda sadece bir kişi yaralanmasının en önemli nedeninin, 65 yaşındaki Muhammed Refik'in saldırganı durdurması olduğu ortaya çıktı.

Norveç'te camide saldırganı durduran 65 yaşındaki Muhammed Refik'e övgü: 'Kahramanımız çok hızlı davrandı'

BBC'ye konuşan görgü tanıklarından Irfan Mushtaq "Adam kapıdan içeri girdiğinde kahramanımız çok hızlı davrandı. Oturmuş Kuran okuyordu. Ayağa kalkıp teröristin üzerine doğru ilerlemeye başladı. O sırada terörist ateş açmaya devam ediyordu. Muhammed, müdahale edip silahın yere düşmesini sağladı" dedi.

21 yaşındaki saldırgan Philip Manshaus olay sonrası gözaltına alınmıştı.

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BBC'nin sorularını yanıtlayan Muhammed Refik ise saldırganın yan kapıdan camiye girdiğini ve girer girmez ateş açmaya başladığını söyledi.

Saldırgana sol tarafından sarıldığını ve onu yere düşürdüğünü anlatan Refik, daha sonra aralarında bir boğuşma yaşandığını da belirtti.

Üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğu belirtilen saldırganın, caminin cam yan kapısını kırarak içeriye girdiği ve ateş açmaya başladığı belirtilmişti.

Norveç basını, saldırganın sosyal medya paylaşımlarının ABD'nin El Paso kentinde ve Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen silahlı saldırılardan etkilenip ilham aldığının anlaşıldığını yazıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç camii saldırı Muhammed Refik

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAHrazı olsun gerçekten büyük bir olayı önlemiş gerçek kahraman işte müslüman uyanık olmalı tüm camilerde önlem alınmalı tüm cami ve toplantılarda özel korumalar olmalı namazlarda da bu korumalar cemaatle kılmayıp beklemeliler yutt dışı yurtiçi farketmez heryerde önlem alınmalı su uyur düşman uyumaz saygılar
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