HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Norveç'te camiye saldıran terörist 21 yıl hapse mahkum edildi

Norveç'te camiye saldıran terörist 21 yıl hapse mahkum edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2020 13:55 | Son Güncelleme

Norveç'te başkent Oslo yakınındaki camiye geçen yıl düzenlenen terör saldırısının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.

Norveç'te camiye saldıran terörist 21 yıl hapse mahkum edildi

Mahkeme, üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum banliyösündeki El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne ateş açan ve kendisini durdurmaya çalışan bir kişiyi yaralayan saldırgana ülke kanunlarında öngörülen en yüksek cezayı verdi.

Savcı Johan Oeverberg, mahkemeden, verdiği zarardan ötürü hiçbir pişmanlık duymadığını dile getiren sanığın tehlikeli bir kişi olduğunu ispatladığını, bu yüzden azami cezaya çarptırılmasını istemişti.

Sanık Manshaus, 10 Ağustos 2019'da düzenlediği saldırıda 17 yaşındaki kız kardeşini evde tüfekle üç kez ateş ederek öldürmüş, ardından arabayla camiye gelerek ibadethanenin kapısının camına ateş etmişti.

Olay sırasında Kurban Bayramı hazırlıkları için camide bulunan 3 kişi saldırıdan sağ kurtulmuş, saldırganı engellemeye çalışan bir kişi hafif yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHarvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
İsveç’te tv sunucusu canlı yayında bayıldıİsveç’te tv sunucusu canlı yayında bayıldı

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 40 indirim geliyor

Yüzde 40 indirim geliyor

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Nisa'nın Sercan itirafı olay oldu! Cemal Can kararı şaşırttı

Nisa'nın Sercan itirafı olay oldu! Cemal Can kararı şaşırttı

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Diğer Haberler
Metin Topuz davasında karar verildi!

Metin Topuz davasında karar verildi!

İsveç’te tv sunucusu canlı yayında bayıldı

İsveç’te tv sunucusu canlı yayında bayıldı

Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest

Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest

KKTC’den Kapalı Maraş açıklaması: Yıl sonuna açılabilir

KKTC’den Kapalı Maraş açıklaması: Yıl sonuna açılabilir

Oyuncak parayla alışveriş yapmaya çalışan 8 yaşındaki çocuğa soruşturma

Oyuncak parayla alışveriş yapmaya çalışan çocuğa soruşturma

Harvard bilim insanlarından DSÖ’ye suçlama

Harvard bilim insanlarından DSÖ’ye suçlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.