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Norveç’te karantinayı yazlığında geçirmek isteyenlere para ve hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 19:13 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile başa çıkabilmenin en etkili yollarından biri olan karantina olduğu düşünülürken, "sokağa çıkma kısıtlama" kararları sonrası kentlilerin yazlık evlerine gitmesi yeni problemlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Norveç, insanların ikinci evlerine gitmelerini yasaklama kararı aldı.

Norveç’te karantinayı yazlığında geçirmek isteyenlere para ve hapis cezası

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için alınan "sokağa çıkma kısıtlama" kararının en etkili önlemlerden biri olduğu görülürken, büyük kent sakinlerinin kırsaldaki tatil evlerine akın etmesi yetkilileri endişelendiren ciddi bir sorun haline geldi. Norveç hükümeti, kırsaldaki Covid-19 vaka artışını önlemek için Norveçlilerin ikinci evlerine gitmelerini yasaklama kararı aldı.

PARA VE HAPİS CEZASI

Yakında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile bu karara uymayan ev sahiplerinin 15 bin Norveç Kronu (8750 TL) para cezası veya 10 gün hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Norveç hükümeti sokağa çıkışları kısıtlama kararı almıştı. Fakat başta Oslo olmak üzere, büyük kentlerde yaşayanların bir kısmı, izolasyon dönemini köy ve dağ evlerinde geçirmek için kentten ayrıldılar. Bu durum da virüsün çok görülmediği bölgelere taşınma riskini artırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Bent Høie, "Artık kimsenin ikamet ettiği belediye sınırları dışında kalması mümkün değil. Diğer bölgelerdeki küçük hastanelerinin kendi nüfusunun dışında başka potansiyel hastalarla baş etme kapasitesi yok" ifadelerini kullandı.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre şu ana kadar ülke genelinde toplam vaka sayısı bin 790'a ulaştı. Ülkede koronavirüsten 7 kişi hayatını kaybetti. (Euronews)


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Norveç Covid-19 koronavirüs

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