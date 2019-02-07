HABER

Norveç uçağında bomba alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

Fransa’nın Nice kentine 169 yolcusu ile hareket eden Norwegian Air’e ait yolcu uçağı bomba ihbarının ardından Stockholm Arlanda Havalimanı’na geri döndü.Fransa’nın Nice kentine hareket eden Norwegian Air’e ait yolcu uçağı bomba ihbarının ardından Stockholm Arlanda Havalimanı’na iniş yaptı.

Fransa’nın Nice kentine 169 yolcusu ile hareket eden Norwegian Air’e ait yolcu uçağı bomba ihbarının ardından Stockholm Arlanda Havalimanı’na geri döndü.
Fransa’nın Nice kentine hareket eden Norwegian Air’e ait yolcu uçağı bomba ihbarının ardından Stockholm Arlanda Havalimanı’na iniş yaptı. Yetkililer, uçakta bulunan 169 yolcunun tahliye edildiğini açıkladı.
Polis sözcüsü, Arlanda’daki yetkililerin yapılan bomba tehdidinin havayolu karşıtı bir eylem olduğunu ifade ederek olaya ilişkin açıklama yapmadı. Polis Sözcüsü Towe Hagg, tahliyelerin tamamlanmasının ardından uçağın bomba imha ekipleri tarafından aranacağını dile getirdi.
İsveç medyası, yolcu uçağında eğitim kampına katılmak üzere Fransa’ya seyahat eden İsveç yüzme takımının bazı üyelerinin bulunduğunu ifade etti.

PARTNER 'Beni o halde gören kimse yüzüme bakamadı' 'Beni o halde gören kimse yüzüme bakamadı'
Telefonundan bağlandığı güvenlik kamerasından hırsızı yakalattıTelefonundan bağlandığı güvenlik kamerasından hırsızı yakalattı
Silahla yaralama zanlısı 2 kişi adliyedeSilahla yaralama zanlısı 2 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.