Norveç ve Finlandiya Türkiye’ye silah satışını durdurdu

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtı nedeniyle Finlandiya'nın ardından Norveç de Türkiye'ye silah satışını durdurma kararı aldı.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide "karmaşık” ve çok hızla değişen durum nedeniyle Türkiye'ye silah ve teçhizat ihracatında Oslo'nun yeni onay vermeyeceğini açıkladı. Bakan Soreide Perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye'ye silah ihracatının durdurulmasının "ihtiyati tedbir" olduğunu belirtti. Soeide, Türkiye'ye silah ve teçhizat ihracatı için verilen mevcut izinlerin de yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

Türkiye gibi NATO üyesi olan Norveç, 2018 yılı verilerine göre Türkiye'ye yaklaşık 6 milyon euro değerinde silah satışı gerçekleştirmişti.

Soeide, Çarşamba günü de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtından dolayı "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, Türkiye'ye "operasyona son verme" çağrısında bulunmuştu. Bunun "insani sonuçlarında” kaygı duyduğunu belirten Norveçli Bakan, Türkiye'ye "uluslararası hukuka saygı duymaya" davet etmişti.