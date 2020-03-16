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Norveç, yurt dışındaki öğrencileri ülkeye geri çağırıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Norveç, koronavirüs pandemisi sebebiyle yurtdışında kalan öğrencilerini geri çağırıyor. Norveç’in ünlü Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, sosyal medyadan yayınladığı mesajla özellikli ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde kalan öğrencilerinin hızlıca evlerine geri dönmelerini istedi.

Norveç, yurt dışındaki öğrencileri ülkeye geri çağırıyor

Norveç, ülkesinin en büyük ve en prestijli okulu olan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinden yurt dışında olanları ülkeye geri çağırdı. Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin yaklaşık 40 bin öğrencisi var. Kaçının koronavirüs salgını sırasına yurt dışında olduğu açıklamada belirtilmedi.

Yayınladıkları mesajda; özellikle ABD gibi sağlık sistemi gelişmemiş, alt yapısı yetersiz ülkelerde seyahatte olan öğrencilerini en hızlı şekilde ülkelerine geri dönmelerini beklediklerini belirtti. Sağlık sigortası olmayan öğrencilerini de özellikle uyaran üniversite, diğer ülkelerde zor durumda kalmamaları için öğrencilerini ülkelerine dönme çağrısı yaptı.

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Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörünün yayınladığı kısa mesajda şunları yazdı;

Dışişleri Bakanlığı’nın tavsiyelerini göz önünde bulundurarak, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak üniversitemizin yurtdışındaki öğrencilerini ivedi bir şekilde evlerine dönemlerini tavsiye ediyorum.

HAVAALANI SADECE ÖĞRENCİLERİN GELDİĞİ UÇAKLARA AÇIK OLACAK

Bugün itibariyle havaalanlarını kapatan Norveç, sadece Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden gelen öğrencileri kabul edecek. Norveçli öğrenciler evlerine gitmeden önce, 14 gün boyunca devlet gözetiminde karantinaya alınacaklar. Bu gelişme sonrası Norveçliler memnuniyetlerini sosyal medya üzerinden Dışişleri Bakanlığı’na ve üniversiteye teşekkür ederek gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Norveç

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