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Norveç’i heyelan vurdu: 10 yaralı, 26 kayıp

30.12.2020 16:19 | Son Güncelleme:
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Norveç’te bugün erken saatlerde meydana gelen heyelan sonucu 10 kişi yaralanırken, 26 kişiden ise hala haber alınamıyor.Norveç’in başkenti Oslo’nun yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Gjerdrum’daki bir yerleşim bölgesinde günün erken saatlerde heyelan meydana geldi.

Norveç’te bugün erken saatlerde meydana gelen heyelan sonucu 10 kişi yaralanırken, 26 kişiden ise hala haber alınamıyor.
Norveç’in başkenti Oslo’nun yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Gjerdrum’daki bir yerleşim bölgesinde günün erken saatlerde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle çok sayıda binanın yıkılması sonucu büyük bir krater oluşurken, 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Bölgedeki polis operasyonunun başında bulunan Roger Pettersen, kayıp olan 26 kişiden hala haber alınamadığını bildirerek, kayıp kişilerin evlerinde mahsur kalmış olabileceğini söyledi. Pettersen, heyelanın etkili olduğu bölgeye ulaşımın yalnızca helikopterle mümkün olduğunu belirtti.
Gjerdrum Belediye Başkanı Anders Oestensen, yaklaşık 500 kişinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi. Norveç Başbakanı Erna Solberg, "Bu hafta sonunu heyelanda kaybolanlar için endişelenerek değil, yeni yıl heyecanıyla huzur içinde geçirmeliydik” dedi.
Ülkenin güneyinde son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle bölgedeki killi toprağın değişmesinin heyelana yol açtığı tahmin ediliyor.

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