Norveç'in en zenginlerinden iş adamı eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı

Hagen ailesi Anne-Elisabeth'i kaçıranların, kendisini serbest bırakmak için 10 milyon dolar tutarında Monero (kripto para) fidye talep ettiğini açıklamıştı.

Polis yetkilileri emlak ve enerji şirketleri sahibi 70 yaşındaki işadamının "cinayet işlemek veya başka biriyle cinayet planlamak" şüphesiyle gözaltına alındığını ve 4 hafta sonra mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Fakat bugün polis tarafından yapılan açıklamada Anne-Elisabeth Hagen'in kaçırılmadığı, hiçbir zaman fidye talebi ya da pazarlığı olmadığı, bunların soruşturmayı saptırmak için ortaya atılmış iddialar olduğu görüşü dile getirildi.

Hagen, eşini öldürmek ya da cinayeti başkasıyla birlikte planlamak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılana kadar dört hafta gözaltında tutulacak. Savcılar bu süre içinde Hagen'in kefaletle serbest bırakılmamasını istiyorlar.

Polis yetkilileri Hagen'i mahkeme önüne çıkarmak için yeterli sebep bulunduğunu, ama henüz cevapsız bir çok soru bulunduğu için soruşturmanın önümüzdeki dört hafta devam edeceğini söylediler.

Polis bu soruşturmayla Anne-Elisabeth'in cesedini bulmayı, Tom Hagen'in olaydaki rolünü açıklığa kavuşturmayı ve olaya başkalarının karışıp karışmadığını belirlemeyi hedeflediğini söylüyor.

Hagen'in avukatı Svein Holden ise Norveç medyasına müvekkilinin eşinni kaybolmasıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi.

Olaylar nasıl gelişti?

Anne-Elisabeth kaybolduğunda Tom Hagen ile 49 yıldır evliydi.