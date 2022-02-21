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Norveç'in üstünlük kurduğu Pekin Kış Olimpiyatları sona erdi

20.02.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları Pazar günü yapılan kapanış töreni ile sona erdi. 3 bin sporcunun yarıştığı oyunlarda Norveç 16 altın madalya ile en başarılı ülke oldu.

Norveç'in üstünlük kurduğu Pekin Kış Olimpiyatları sona erdi

Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları Pazar günü yapılan kapanış töreni ile sona erdi. 3 bin sporcunun yarıştığı oyunlarda Norveç 16 altın madalya ile en başarılı ülke oldu.

Madalya sıralamasında Norveç'in ardından Almanya gelirken, ev sahibi Çin, ABD'nin önünde 9 altın madalya ile üçüncü sırada yer aldı.

İsveç de madalya sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

Kış Olimpiyatları tarihinde en çok altın madalya kazanan ülke rekorunu bu oyunlarda kıran Norveç, kış olimpiyatlarında tüm zamanların en çok madalya kazanan ülkesi konumunu devam ettirdi.

Türkiye'yi Pekin Kış Olimpiyatları'nda 4 dalda 7 sporcu temsil etti.

Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu birinci turda yarışma hakkı elde ederek dikkat çekti.

Furkan Akar da kısa kulvar sürat pateninde ilk kez yarışma hakkı elde etti ve 6.lık ile yarışmaları tamamladı.

İngiltere ise 2010 yılından bu yana en düşük madalya sayısında kaldı.

Oyunların son gününde kadınlar körlingte altın madalya elde eden İngiltere, oyunları 1 altın ve 1 gümüşle tamamladı.

15 yaşındaki Kamila Valieva'nın hayal kırıklığı

Kış Olimpiyatları'nın en dikkat çekici olayı, buz pateninde son yılların en yetenekli sporcusu olarak görülen 15 yaşındaki Kamila Valieva'da yasaklı madde çıkması oldu.

Olimpiyat oyunlarında buz pateninde dörtlü atlayış hareketini yapan ilk kadın sporcu olan Valieva'nın itirazlar sonrası bireysel yarışmaya katılmasına izin verildi. Ancak ismi etrafında dönen tartışmalar sonrası 15 yaşındaki yıldız, final serisinde düşerek hayal kırıklığı yaşadı.

18 yaşındaki Çinli snowboardcu Eileen Gu, halfpipe ve big air yarışmalarında altın madalya alarak öne çıktı.

Gelmiş geçmiş en büyük snowboardçular arasında gösterilen Amerilalı Shaun White da bu oyunlarla, olimpiyat kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach kapanış konuşmasında, Covid ile mücadele çalışmalarına da değindi ve "herkese eşit aşı" çağrısı yaptı.

Bir sonraki kış oyunları 2026'da İtalya'nın Milano kentinde yapılacak.

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Pekin
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