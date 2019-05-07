Norveç'in yeni sağlık bakanından tartışma yaratan sözler

Norveç'te yeni göreve gelen Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug, "Bırakın insanları, kırmızı et yesinler, içki ve sigara içsinler" diyerek ülkesinde tartışma yarattı.

BBC'nin haberine göre, göç karşıtı görüşleriyle tanınan popülist siyasetçi Listhaug, Norveç yayın kuruluşu NRK'ye verdiği mülakatta, "Ahlak polisi olmayı ve insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeyi planlamıyorum. Niyetim tercihlerde bulunmaları için temel yöntemler hakkında bilgi edinmeleri amacıyla insanlara yardım etmek. İnsanların, istedikleri kadar kırmızı et yemelerine, içki ve sigara içmelerine izin verilmesi gerekli." ifadesini kullandı.

Listhaug, insanların neyin sağlıklı ve sağlıksız olduğunu gayet iyi bildiğini dile getirerek, sigara tiryakilerinin de toplumdan dışlanmış hissettiğini söyledi.

Kendisi de sigara içen Norveç Sağlık Bakanı, "Birçok sigara tiryakisinin toplumdan dışlanmış hissettiğini düşünüyorum. Neredeyse saklanmaları gerekiyormuş gibi hissediyorlar. Bunu aptalca buluyorum. Sigara içmek zararlı da olsa yetişkinler ne yapacaklarına kendileri karar vermeliler." görüşlerini savundu.