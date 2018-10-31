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Norveçli diplomat BM'nin yeni Suriye Özel Temsilcisi olacak

31.10.2018 11:53 | Son Güncelleme

Staffan de Mistura'dan boşalacak olan BM Suriye Özel Temsilciliği görevine Norveçli diplomat Geir Pedersen'in getirilecek.

Mistura da selefleri gibi Suriye'de barışı sağlama çabalarında başarılı olamadı.Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliğine Norveçli diplomat Geir Pedersen’in getirileceği bildirildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği notada, görevden ayrılacak olan Staffan de Mistura'nın yerine Pedersen'i atamak istediğini belirtti.

Guterres, Pedersen'in aynı zamanda Suriye hükümeti ile kapsamlı görüşmeler yaptığını ve Suriye halkının demokrasi taleplerini yerine getirebilecek ‘inandırıcı bir siyasi çözüme' varılmasını sağlayabileceğini ifade etti. Daha önce ülkesinin BM Daimi Temsilcisi olan Geir Pedersen, Norveç'in Pekin Büyükelçiliği görevini yürütüyor.

Dört yıldan uzun bir süre Suriye savaşına çözüm bulunması amacıyla yaptığı çalışmalardan şimdiye kadar sonuç alamayan Staffan de Mistura Kasım ayı sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı.

De Mistura'dan önce BM Suriye Özel Temsilciliği görevini yürüten eski Cezayir Dışişleri Bakanı Lakhdar Brahimi ve BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan da kanlı anlaşmazlığı barışçıl çözüme ulaştırma çabalarında başarılı olamamışlardı.

2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşında şimdiye kadar 360 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, milyonlarca Suriyeli de iltica etmek zorunda kaldı.

DW, afp/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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