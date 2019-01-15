HABER

Norveçli turistin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 18:55 | Son Güncelleme

Norveçli turistin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli turiste çarparak ölümüne neden olan 2 aracın sürücüsü de tutuklandı.

Oba Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Norveçli turist Gunnar Ove Kortsen'e çarparak ölümüne neden oldukları iddia edilen 2 aracın sürücü Abdullah Ö. ve Seyit Ali B. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen sürücüler, çıkarıldıkları mahkemece "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlarından tutuklandı.

Alanya'da 2 gün önce Norveçli turist Kortsen'e önce Seyit Ali B. yönetimindeki 07 AEB 425 plakalı otomobil sonra da Abdullah Ö. idaresindeki 07 HAU 95 plakalı cip çarparak ölümüne neden olmuştu.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (3)Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (3)
GÜNCELLEME - Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışıGÜNCELLEME - Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya norveçli turist ölüm sürücü trafik kazası tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Flaş açıklamalar: Kontrol Türkiye'de olacak!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı

Rus gazetesine çarpıcı sözler: Bu hakkımızı...

Bolu- İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Ankara - İstanbul yolu ulaşıma kapandı

HDP: Öcalan'la yapılan görüşme iktidarın algı operasyonu

HDP'den Öcalan açıklaması

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.