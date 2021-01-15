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Norveç'te aşıyla bağlantılı 23 ölüm

15.01.2021 22:22 | Son Güncelleme:
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Norveç'te aşıyla bağlantılı 23 ölüm

Biontech-Pfizer'in aşısının uygulandığı Norveç'te başka ciddi hastalıkları bulunan 23 yaşlının aşılama sonrasında öldüğü bildirildi.

Aşıların bu yaş grubunda yeterince denenmediğine işaret ediliyor.Norveç İlaç Ajansı (NoMA), koronavirüs aşısı uygulanmasıyla bağlantılı olarak 23 kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Norveç'te aşılamayla bağlantılı olduğu düşünülen 23 ölümden 13'üyle ilgili değerlendirmelerin tamamlandığını bildiren Ajans, genel yan etkilerin zayıf durumdaki yaşlı kişilerde ciddi reaksiyona yol açmış olabileceğini bildirdi.

Ülkede Aralık ayı sonunda başlayan aşılamalarda sadece Biontech-Pfizer'in aşısı uygulanmış, 15 Ocak'tan itibaren yine mRNA (mesajcı RNA) yöntemiyle üretilen Moderna aşısının uygulanmasına da başlanmıştı.

NoMA Baş Fizikçisi Sigurd Hortema, ölümcül sonuçlanan ve yan etkilerden kaynaklandığından şüphelenilen tüm vakaların dikkatle incelendiğini belirterek "Raporlar, mRNA aşılarının ateş ve mide bulantısı gibi genel yan etkilerinin, zayıf durumdaki bazı hastalarda ölümcül sonuca katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor" dedi.

"Zayıf durumdakiler ve yaşlılarda test edilmedi"

Raporda Biontech ve Pfizer'in ortak geliştirdiği Comirnaty aşısı üzerinde yapılan kapsamlı araştırmaların akut hastalığı bulunan ya da zayıf durumdaki hastaları kapsamadığına ve aşıların 85 yaş üzerindeki çok az sayıda kişide denendiğine işaret edildi.

Norveç'te aşının şu an yaşlılar ve huzur evlerinde ciddi başka hastalıkları bulunan kişilere uygulandığını belirten Ajans, aşılamadan kısa süre sonra ölümlerin gerçekleşmesinin beklenebileceğini kaydetti. Açıklamada Norveç'te huzur evlerinde ve bakım evlerinde her hafta ortalama 400 kişinin öldüğüne dikkat çekildi.

Aşılamadan sonra birkaç gün içinde gerçekleşen ölümlerde aşının ateş ve mide bulantısı gibi yan etkilerinin, ciddi başka hastalıkları bulunan kişilerde ölüme yol açmış olabileceği kaydedildi.

Aşı kılavuzu güncellendi

NoMA ve Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün son değerlendirmeler ışığında aşılama kılavuzunu zayıf durumdaki yaşlılarla ilgili ek tavsiyeler içerecek şekilde güncellediği de kaydedildi.

NoMA internet sitesinde, 14 Ocak itibarıyla aşılamayla bağlantılı olarak bildirilen 23 ölümden 13'üyle ilgili yapılan değerlendirme de yayımlandı.

Buna göre aşılama sonrası yan etki görülen 29 kişiden 21'i kadın. Yan etkilerde 14 kişiyle 80-89 yaş aralığı başı çekerken 90 yaş üstünde 7, 70-79 ve 18-69 yaş aralıklarında dörder kişide yan etki görüldü. 29 yan etki bildiriminden 13'ü ölümle sonuçlanırken 9'unda ölüm dışı ciddi yan etki görüldüğü kaydedildi.

En fazla görülen yan etkiler ağrı, ateş, yorgunluk

En fazla görülen yan etki, 24 bildirimle, aşılanan bölgede ağrı, ateş, yorgunluk ve sıkıntı hissi gibi genel semptomlar oldu. Karın ağrısı, kusma, mide bulantısı, ishal gibi sindirim sistemiyle ilgili yan etkiler için 11, nefes alma zorluğu, nefes daralması, hiperventilasyon, öksürük, solunum yollarında tahriş gibi yan etkiler için 10, kalp atışlarında anormallik ve tansiyon düşmesiyle ilgili 7, baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç kaybı, hissizlik, kramp gibi nörolojik yan etkilerde 6 ve uyku bozukluğu, huzursuzluk, uyuşukluk ve anksiyeteyle ilgili 5 bildirim geldi.

DW/BK,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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