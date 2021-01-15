Norveç'te aşıyla bağlantılı 23 ölüm

NoMA Baş Fizikçisi Sigurd Hortema, ölümcül sonuçlanan ve yan etkilerden kaynaklandığından şüphelenilen tüm vakaların dikkatle incelendiğini belirterek "Raporlar, mRNA aşılarının ateş ve mide bulantısı gibi genel yan etkilerinin, zayıf durumdaki bazı hastalarda ölümcül sonuca katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor" dedi.

Ülkede Aralık ayı sonunda başlayan aşılamalarda sadece Biontech-Pfizer'in aşısı uygulanmış, 15 Ocak'tan itibaren yine mRNA (mesajcı RNA) yöntemiyle üretilen Moderna aşısının uygulanmasına da başlanmıştı.

Norveç'te aşılamayla bağlantılı olduğu düşünülen 23 ölümden 13'üyle ilgili değerlendirmelerin tamamlandığını bildiren Ajans, genel yan etkilerin zayıf durumdaki yaşlı kişilerde ciddi reaksiyona yol açmış olabileceğini bildirdi.

Aşıların bu yaş grubunda yeterince denenmediğine işaret ediliyor.Norveç İlaç Ajansı (NoMA), koronavirüs aşısı uygulanmasıyla bağlantılı olarak 23 kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Raporda Biontech ve Pfizer'in ortak geliştirdiği Comirnaty aşısı üzerinde yapılan kapsamlı araştırmaların akut hastalığı bulunan ya da zayıf durumdaki hastaları kapsamadığına ve aşıların 85 yaş üzerindeki çok az sayıda kişide denendiğine işaret edildi.

Norveç'te aşının şu an yaşlılar ve huzur evlerinde ciddi başka hastalıkları bulunan kişilere uygulandığını belirten Ajans, aşılamadan kısa süre sonra ölümlerin gerçekleşmesinin beklenebileceğini kaydetti. Açıklamada Norveç'te huzur evlerinde ve bakım evlerinde her hafta ortalama 400 kişinin öldüğüne dikkat çekildi.

Aşılamadan sonra birkaç gün içinde gerçekleşen ölümlerde aşının ateş ve mide bulantısı gibi yan etkilerinin, ciddi başka hastalıkları bulunan kişilerde ölüme yol açmış olabileceği kaydedildi.

Aşı kılavuzu güncellendi

NoMA ve Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün son değerlendirmeler ışığında aşılama kılavuzunu zayıf durumdaki yaşlılarla ilgili ek tavsiyeler içerecek şekilde güncellediği de kaydedildi.

NoMA internet sitesinde, 14 Ocak itibarıyla aşılamayla bağlantılı olarak bildirilen 23 ölümden 13'üyle ilgili yapılan değerlendirme de yayımlandı.