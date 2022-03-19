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  4. Norveç'te Askeri Uçak Düştü 4 ABD Personeli Öldü

Norveç'te Askeri Uçak Düştü 4 ABD Personeli Öldü

19.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç’te düzenlenen NATO tatbikatında ABD Deniz Piyadeleri’ne ait bir askeri uçak düştü; uçaktaki dört Amerikalı personel hayatını kaybetti

Norveç'te Askeri Uçak Düştü 4 ABD Personeli Öldü

Norveç Silahlı Kuvvetleri, NATO eğitim tatbikatı sırasında dün askeri bir uçağın Norveç'in kuzeyindeki uzak bir bölgeye düşmesi sonucu uçaktaki dört ABD personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Deniz Piyadeleri'ne ait V-22B Osprey uçağı, bir saldırı durumunda soğuk hava koşullarında Norveç topraklarını savunmak için uzun süredir planlanan Soğuk Müdahale 2022 askeri tatbikatının parçasıydı.

Kurtarma ekipleri, şiddetli rüzgar ve yağmur gibi kötü hava koşulları nedeniyle helikopterlerin iniş yapamaması nedeniyle bugün erken saatlerde kaza yerine karadan ulaştı. Yerel hava tahminlerine göre, bölgede çığ riski de vardı.

Önce Nordland Polisi Operasyon Başkanı Ivar Bo Nilsson, "Uçaktaki dört personelin hepsinin hayatını kaybettiği maalesef doğrulandı" açıklaması yaptı; ardından Norveç Silahlı Kuvvetleri, ölen dört kişinin Osprey uçağının "Amerikalı mürettebatı" olduğunu duyurdu.

Kazanın nedenini araştıran polis, kötü hava koşulları nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Polis, koşullar düzeldiğinde incelemeye devam edecek.

Soğuk Müdahale 2022 tatbikatına 27 ülkeden yaklaşık 30 bin asker, 220 uçak ve 50'den fazla gemi, soğuk hava ve zor arazi koşullarında eğitimlere katılıyor. Norveç, tatbikatın süreceğini açıkladı.

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Norveç
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