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Norveç'te cami saldırganı suçunu kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 00:04 | Son Güncelleme

Norveç'te cami saldırganı suçunu kabul etti

STOCKHOLM (AA) - Norveç'in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne terör saldırısından dolayı gözaltında tutulan 21 yaşındaki Philip Manshaus, suçlamaları kabul etti.

Norveç devlet televizyonu NRK'ye açıklama yapan Manshaus'un avukatı Unni Fries, müvekkilinin konuşmaya karar verdiğini ve polisin sorularını yanıtladığını söyledi.

Fries, Manshaus'un suçlamaları kabul ettiğini kaydetti.

Başkent Oslo'da hafta başında "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Manshaus, suçlamaları reddederek susma hakkını kullanmıştı.

Norveç gazetesi VG ise saldırganın öldürdüğü üvey kız kardeşinin, Çin asıllı olduğunu ve küçükken evlatlık alındığını duyurdu.

Öte yandan camiye ziyaretçi akını devam ediyor. Saldırının duyulmasından sonra Norveç vatandaşlarının yanı sıra birçok siyasetçi ve aktivist camiyi ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Barum'da 10 Ağustos'ta silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cami saldırısı Norveç

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