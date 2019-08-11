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Norveç'te Cami Saldırısı: Bir Yaralı

11.08.2019 00:21 | Son Güncelleme

Norveç’in başkenti Oslo yakınlarında bir camiye giren silahlı saldırgan bir kişiyi yaraladı. Saldırgan camidekiler tarafından etkisiz hale getirildi ve polise teslim edildi

Norveç'te Cami Saldırısı: Bir Yaralı

Norveç’in başkenti Oslo yakınlarında bir camiye giren silahlı saldırgan bir kişiyi yaraladı. Saldırgan camidekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Al-Noor İslam Merkezi’ne giren saldırı zanlısının “genç, beyaz bir erkek” olduğu ve tek başına hareket ettiği açıklandı.

Norveç televizyonu yaralanan kişinin, caminin 75 yaşındaki direktörü olduğunu bildirdi ve kimliğini İrfan Mushtaq olarak duyurdu.Mushtaq, saldırganın iki tüfek ve bir de tabanca taşıdığını, caminin cam kapısından içeri dalarak ateş etmeye başladığını açıkladı.

Kurşun geçirmez yelek ve kaskla camiye giren saldırgan, oradakiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Yeni Zelanda’daki cami saldırısının ardından Norveç’teki bu camide güvenlik önlemleri arttırılmıştı.

Norveç’te 2011 yaşında Müslüman karşıtı ve neo-Nazi Anders Behring Breivik, başkent Oslo’da düzenlediği bombalı ve diğeri de yakın bir adadaki gençlik kampında düzenlediği silahlı saldırıda 77 kişiyi öldürmüştü. Olay Norveç’te son dönemin en büyük katliam olarak tarihe geçti.

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