HABER

Norveç’te camide ateş açan saldırganı polisi yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 20:09 | Son Güncelleme

Norveç’in başkenti Oslo’nun Baerum semtinde bulunan El Nur Camisi’ne yapılan saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alındı.

Norveç’in başkenti Oslo’nun Baerum semtinde bulunan El Nur Camisi’ne yapılan saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alındı. Yaralanan yaşlı adamın hastaneye kaldırıldı.
Oslo’da, polis ekipleri gözaltına alınan saldırganla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Saldırganın tek kişi olduğu öğrenilirken beyaz tenli genç bir adam olan saldırganın da hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Saldırının yaşandığı El Nur Camisi’nin imamı İrfan Muştaq, failin kask taktığını ve bir üniforma giydiğini söyledi. Yerel basına konuşan Muştaq, bunun dışında saldırganın kurşun geçirmez yelek giydiğini de belirtti.
Muştaq, “Namazdan saatinden sonra Kuran okuyan üç kişilik cemaat kaldı. Failin içeri girdiğini gördüklerinde, iki kişi kendini emniyete aldı. 70’li yaşlarındaki üçüncü kişi de, hızlı davranarak saldırganın saf dışı bıraktı. O kişiye diğer bir cemaat üyesi yardım etti. Saldırganın av tüfeği ve silahı olan Norveçli bir gençti. Camları kırdı. Daha sonra etrafına ateş etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

“Polis bizi dinlemedi”
Mushtaq, polise saldırı olayını bildirdikleri zaman maruz kaldıkları davranışları da eleştirdi. İmam, “Polisin yolda olduğunu duyduk. Kapıları açtılar. Neredeyse kendimizi fail olarak gördük. Polis bizi dinlemedi” diye konuştu.
Polis operasyonunu yöneten Per Ivar Iversen, çağrı yapan kişinin çok kötü Norveççe konuştuğunu ve duyulanın ilk başta anlaşılamadığını söyledi.
Bu yılın Mart ayında yerel Budstikka Gazetesi, cemaatin caminin güvenliğinin artırılması için yerel güvenlik güçlerinden yardım istediğini yazmıştı.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Şarampole devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldüŞarampole devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Otomobilden 15 kaçak göçmen ve 1 organizatör çıktıOtomobilden 15 kaçak göçmen ve 1 organizatör çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.