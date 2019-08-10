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Norveç'te camide silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 20:25 | Son Güncelleme

Başkent Oslo yakınlarındaki El-Nur İslam Merkezi'nde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Baerum kentindeki bir camide silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Norveç polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Baerum şehrindeki "El-Nur İslam Merkezi" adlı camide bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Bu kişinin yaralı olduğu belirtilen açıklamada, olaya ilişkin ise bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

"Budstikka" adlı yerel gazetede ise caminin yönetim kurulundan Irfan Mushtaq'ın, saldırganın kasklı ve üniformalı olduğu açıklamasına yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Oslo silahlı saldırı

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