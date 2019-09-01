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Norveç'te helikopter düştü: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

Norveç'te helikopter düştü: 6 ölü

KOPENHAG (AA) - Norveç'in Alta kentinde meydana gelen helikopter kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Norveç Polisinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde Tromsö yakınlarındaki Alta kentinde civarına dün akşam bir helikopterin düşmesi sonucu, biri pilot olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Helikopterin, kaza nedeniyle yandığı ve ölenlerin kimliklerinin belirlenmesinin zaman alacağı vurgulanan açıklamada, kazada 20'li yaşlarındaki 5 yolcu ile helikopterin pilotunun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

- Helitrans şirketi uçuşlarını askıya aldı

Norveç medyasında, helikopterdeki yolcuların, "Höstsprell Müzik Festivali'nin yapıldığı bölgede, helikopter turuna katılan gençler olduğu" haberleri yer aldı.

Bu arada, düşen helikopterin sahibi olan Helitrans şirketinin, kazanın meydana geldiği Airbus "AS-350B" tipi dahil, tüm helikopterleriyle uçuşlarını askıya aldığı duyuruldu. Helitrans'ın toplamda 25 helikopterinin bulunduğu açıklandı.

Norveç Polisi, ayrıca kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, Airbus firmasından yetkililerin kaza alanında ve yanan helikopterde araştırma yapmak üzere geleceğini bildirdi.

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