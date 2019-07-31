Norveç’te heyelan: 1 kişi öldü, 10 kişi kayıp

Norveç’te Sogn og Fjordane eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

Sogn og Fjordane eyaletindeki Jölster beldesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Yaklaşık bin 300 kişinin yaşadığı beldede güvenlik önlemi gerekçesi ile 150 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Bölgenin Polis Müdürü Venke Hope, "Hayatım boyunca burada yaşadım, suyu şimdi olduğu gibi siyah ve kahverengi görmedim. Toprak kayması binaları tahrip etti. Tekrar toprak kayması riski var" dedi.

Norveç basınına konuşan belde sakinlerinden Bertil Mildre ise, “Şiddetli yağmur başladığı sırada evin çevresinde kaymalar başladı. Çok tedirgin olduk, hemen eşim ve 2 çocuğumla evi terk ettik” ifadelerini kullandı.

