HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Norveç'te Oklu Saldırı Faili Müslüman Bir Danimarkalı

Norveç'te Oklu Saldırı Faili Müslüman Bir Danimarkalı

14.10.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam Norveç’in Kongsberg kasabasında okla saldırı düzenleyen ve 5 kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden olan kişinin, 37 yaşında Danimarka vatandaşı olduğu bir süre önce müslüman olduğunu söylediği belirtiliyor

Dün akşam Norveç’in Kongsberg kasabasında okla saldırı düzenleyen ve 5 kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden olan kişinin 37 yaşında Danimarka vatandaşı olduğu bir süre önce müslüman olduğunu söylediği belirtiliyor.

Polis yetkilileri olayın ardından gözaltına alınan kişinin saldırıyı yalnız başına planlayıp gerçekleştirdiğini herhangi bir bağlantısının olmadığının düşünüldüğünü açıkladı. Ancak bu kişinin radikal gruplardan etkilenmiş olabileceği ifade ediliyor.

Saldırıda yaralanan iki kişiden birinin bir polis memuru olduğu açıklandı. Bu kişilerin tedavisi devam ediyor. Saldırganın ilk ifadesinde kendisine yönelik suçlama hakkında bir savunma yapmadığı suçunu da kabul etmediği belirtiliyor.

Bu saldırı Norveç’te, 2011 yılında bir gençlik kampına düzenlenen ve 77 kişinin öldüğü saldırıdan bu yana ülkede yaşanan en ölümcül saldırı olarak kayda geçti. Saldırganın ok ve yay kullanması da şaşkınlık yarattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
PARTNERHem aşısız hem maskesiz alışverişte!Hem aşısız hem maskesiz alışverişte!
Ülkede yangın faciası: Onlarca ölü ve yaralı varÜlkede yangın faciası: Onlarca ölü ve yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.