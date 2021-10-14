Norveç'te Oklu Saldırı Faili Müslüman Bir Danimarkalı

Dün akşam Norveç’in Kongsberg kasabasında okla saldırı düzenleyen ve 5 kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden olan kişinin 37 yaşında Danimarka vatandaşı olduğu bir süre önce müslüman olduğunu söylediği belirtiliyor.

Polis yetkilileri olayın ardından gözaltına alınan kişinin saldırıyı yalnız başına planlayıp gerçekleştirdiğini herhangi bir bağlantısının olmadığının düşünüldüğünü açıkladı. Ancak bu kişinin radikal gruplardan etkilenmiş olabileceği ifade ediliyor.

Saldırıda yaralanan iki kişiden birinin bir polis memuru olduğu açıklandı. Bu kişilerin tedavisi devam ediyor. Saldırganın ilk ifadesinde kendisine yönelik suçlama hakkında bir savunma yapmadığı suçunu da kabul etmediği belirtiliyor.

Bu saldırı Norveç’te, 2011 yılında bir gençlik kampına düzenlenen ve 77 kişinin öldüğü saldırıdan bu yana ülkede yaşanan en ölümcül saldırı olarak kayda geçti. Saldırganın ok ve yay kullanması da şaşkınlık yarattı.

