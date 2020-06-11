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Norveç'te Üvey Kardeşini Öldüren ve Camiye Saldıran Kişiye 21 Yıl Hapis Cezası

11.06.2020 13:32 | Son Güncelleme

Norveç’te geçen yıl, Çinli üvey kız kardeşini öldürdükten sonra başkent Oslo yakınlarındaki bir camiye saldıran Philip Manshaus isimli kişiye mahkeme, 21 yıl hapis cezası verdi

Norveç'te Üvey Kardeşini Öldüren ve Camiye Saldıran Kişiye 21 Yıl Hapis Cezası

Norveç’te geçen yıl, Çinli üvey kız kardeşini öldürdükten sonra başkent Oslo yakınlarındaki bir camiye saldıran Philip Manshaus isimli kişiye mahkeme, 21 yıl hapis cezası verdi.

Manshaus, mahkemede göçmen ve müslümanlara karşı görüşlerini paylaşarak pişman olmadığını söylemişti.

22 yaşındaki Manshaus, babasının eşi tarafından evlat edinilen 17 yaşındaki Çinli Johanne Zhangjia Ihle-Hansen’i öldürdü ve onun Asyalı kökeni dolayısıyla aileleri için bir tehdit olduğunu dile getirmişti.

Üvey kardeşini öldürdükten sonra da evinin yakınındaki El-Nur İslam Merkezi’ne giden saldırgan, burada ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yargıç Annika Lindstroem, saldırganın camiye gitmesindeki amacın mümkün olabildiğince çok sayıda müslümanı öldürmek olduğunu dile getirdi. Savcı da Manshaus hakkında en üst sınırdan ceza verilmesini talep etmişti.

Mahkeme de bu talebe uydu ve saldırgana 21 yıl hapis cezası verdi. Böylece Manshaus mevcut en üst sınırdan ceza aldı.

Yeni Zelanda’da geçen yıl yapılan ve 50’den fazla insanın hayatını kaybettiği cami saldırısına hayranlık duyduğunu ve onu taklit etmek istediğini söyleyen Manshaus da kendi üzerine bir kamera takmış ama cami saldırısı sırasında yayın yapmayı başaramamış.

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