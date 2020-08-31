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Norveç’te yeraltı sığınağındaki partide 25 kişi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

Norveç’in başkenti Oslo’da yer altında bulunan bir sığınakta partiye katılan 25 kişi karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Norveç’te yeraltı sığınağındaki partide 25 kişi zehirlendi

Norveç’in başkenti Oslo’da yer altında bulunan bir sığınakta partiye katılan 25 kişi karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden 2’sinin polis memuru olduğu belirtildi.
Norveç’in başkenti Oslo’nun St. Hanshaugen bölgesinde gece saatlerinde yer altındaki bir sığınakta yaklaşık 200 kişinin katılımı ile izinsiz olarak parti düzenlendi. Oslo polisi, partinin tuhaf davranan bir grup gencin fark edilmesi sonucu tesadüfen keşfedildiğini açıkladı. Sığınaktaki partiye katılan 25 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldığı, 2’sinin polis memuru olduğu ifade edildi.
Zehirlenmeye taşınabilir jeneratörlerin yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Partinin 3 hafta önceden planlandığını tespit edilirken, kimin düzenlediği ise henüz bilinmiyor.
Partiye katılanlardan biri bu yaz aynı sığınakta başka partilerin de düzenlendiğini belirterek, "Penceresiz bir odada o kadar kişiyle çılgınca eğlenirseniz hava ağırlaşır. Birkaç kez dışarı çıkıp temiz hava almam gerekti" dedi.

Norveç’te yeraltı sığınağındaki partide 25 kişi zehirlendi

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