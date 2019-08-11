Norveç’teki Cami Saldırısına Terör Soruşturması

Norveç’te bir kişinin yaralandığı cami saldırısının muhtemel terör eylemi olarak soruşturulmakta olduğu kaydedildi.

Saldırgan başkent Oslo yakınlarındaki Al-Noor İslam Merkezi’nde ateş açmış, bir kişi yaralanmıştı.

Camideki bir kişinin saldırgana karşı koyduğu ve hafif yaralandığı açıklanmıştı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir kadın ölü olarak bulunmuştu.

Polis yetkilileri saldırganın Norveç’li olduğunu, polisce daha önce bilindiğini ancak suçlu bir geçmişi olduğunun söylenemeyeceğini kaydetti.

Saldırganın tek başına hareket ettiği düşünülüyor.

Saldırı anında camide 3 kişinin olduğu belirtiliyor.

