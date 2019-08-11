Norveç'teki cami saldırısına terör soruşturması

Norveç polisi, başkent Oslo'da dün gerçekleşen cami saldırısıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Emniyet yetkilisi Rune Skjold, Oslo'da düzenlediği basın toplantısında, bu olaya "terör eylemi girişimi" olarak baktıklarını açıkladı.

Skjold, saldırının ardından gözaltına alınan şüphelinin "aşırı sağcı" ve "göçmen karşıtı" görüşlere sahip olduğunu belirtti.

Norveç doğumlu ve yaklaşık 20 yaşında olduğu açıklanan şüpheli, elindeki birden fazla silahla girdiği Baerum semtindeki El Nur İslam Merkezi'nde etrafa ateş açmıştı. Olay sırasında üç kişinin bulunduğu camideki saldırıda ciddi bir yaralanma yaşanmadı. Saldırganı etkisiz hâle getiren bir kişi ile saldırganın hafif yaralandığı bildiriliyor.

Polis saldırı sonrası camide iki silah buldu. Ancak bunların hangi tip silahlar olduğu açıklanmadı.

Emniyet yetkilisi Skjold, şüphelinin polise verdiği ifadede sessizliğini koruduğunu ve kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktığını söyledi.

Üvey kız kardeşi ölü bulundu

Cami saldırısından birkaç saat sonra şüphelinin aynı semtteki evinde 17 yaşındaki bir genç kızın cansız bedeni bulundu. Bu kişinin, şüphelinin üvey kız kardeşi olduğu açıklandı.