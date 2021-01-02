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Norveç’teki heyelanda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

02.01.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Norveç’te 30 Aralık’ta meydana gelen heyelanda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.Norveç’in başkenti Oslo’nun yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Gjerdrum’daki bir yerleşim bölgesinde 30 Aralık günü heyelan meydana gelmiş, 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralanmıştı.

Norveç’te 30 Aralık’ta meydana gelen heyelanda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Norveç’in başkenti Oslo’nun yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Gjerdrum’daki bir yerleşim bölgesinde 30 Aralık günü heyelan meydana gelmiş, 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralanmıştı. Bölgedeki polis operasyonunun başında bulunan Roger Pettersen yaptığı açıklamada, 26 kişinin heyelan nedeni ile kaybolduğunu bildirmişti.
Polis operasyonunun başındaki Roy Alkvist gazetecilere verdiği demeçte, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Alkvist, “Bir kişi bulundu. Maalesef bu kişinin öldüğü doğrulandı” ifadelerini kullanarak, hayatını kaybeden kişi hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.
Bölgedeki sağlık ekibinin başında bulunan Bjoern Nuland ise yaptığı açıklamada, ekiplerim arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini, komşu ülke İsveç’ten bir arama-kurtarma ekibinin de bölgeye yardım için geldiğini ifade etti.
Gjerdrum’dan heyelan nedeni ile yaklaşık bin kişi tahliye edildi.
Ülkenin 83 yaşındaki Kralı Harald perşembe günü yaptığı geleneksel yılbaşı konuşmasında, meydana gelen heyelanın ülkedeki herkes üzerinde derin bir etki bıraktığını ifade ederek, “Yeni yıla keder ve belirsizlikle girenleri anlıyorum. Evlerini kaybeden, şu anda umutsuzluğa kapılan ve ileriye görmeyenlerin yanındayım” dedi.

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